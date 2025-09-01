Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 382 Bin 565'e Ulaştı

TÜİK verilerine göre, Eskişehir'de Temmuz ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 3 bin 191 adet artarak 382 bin 565'e ulaştı. Araçların büyük çoğunluğunu otomobiller oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 382 bin 565 'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Temmuz ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 3 191 adet artarak, 382 bin 565 'e ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 211 bin 636 adeti otomobil, 65 bin 352'si motosiklet, 56 bin 441 adeti kamyonet, 28 bin 928 adeti traktör, 11 bin 778 adeti kamyon, 4 bin 527 adeti minibüs, 2 bin 638 adeti otobüs, bin 265 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 32 milyon 618 bin 564'e ulaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
