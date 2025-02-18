Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 367 Bin 717'ye Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'de ocak ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısının 367 bin 717'ye ulaştığını açıkladı.

TÜİK verilerine göre, ocak ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 668 adet artarak, 367 bin 717 'e ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların 205 bin 2 adeti otomobil, 58 bin 988'si motosiklet, 55 bin 257 adeti kamyonet, 28 bin 492 adeti traktör, 11 bin 669 adeti kamyon, 4 bin 451 adeti minibüs, 2 bin 653 adeti otobüs, bin 205 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısının ocak ayı sonu itibariyle 31 milyon 463 bin 242'e ulaştığı belirtildi. - ESKİŞEHİR