Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! İntihar eden doktorun avukatı ile mahkeme başkanı tartıştı

İntihar eden doktorun avukatı konuşmak isteyince ortalık karıştı
Tarihi görüşmeden ilk kare! Rusya ve ABD uzun yıllar sonra aynı masada

Tarihi görüşmeden ilk kare! İki süper güç yıllar sonra aynı masada
Narin cinayeti davasında tahliye edilen 2 ismi alınlarından öperek karşıladılar

Cezaevinden çıkanların nasıl karşılandığına bakar mısınız
Konut fiyat artışında İstanbul iki kentin gerisinde kaldı

İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı

Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 367 Bin 717'ye Ulaştı

Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 367 Bin 717'ye Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre, Eskişehir'de ocak ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre bin 668 adet artarak 367 bin 717'ye yükseldi. Toplam araç sayısının detayları da açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'de ocak ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısının 367 bin 717'ye ulaştığını açıkladı.

TÜİK verilerine göre, ocak ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 668 adet artarak, 367 bin 717 'e ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların 205 bin 2 adeti otomobil, 58 bin 988'si motosiklet, 55 bin 257 adeti kamyonet, 28 bin 492 adeti traktör, 11 bin 669 adeti kamyon, 4 bin 451 adeti minibüs, 2 bin 653 adeti otobüs, bin 205 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısının ocak ayı sonu itibariyle 31 milyon 463 bin 242'e ulaştığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mucize kurtuluş böyle geldi: Uçağın ters döndüğü anlar kamerada

Mucize kurtuluş böyle geldi: Uçağın ters döndüğü anlar kamerada
Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Ameliyathanede hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı

Can derdindeki hastayla fiyat pazarlığı skandalında yeni gelişme
Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun'a zina davası

Çılgın Bediş'in Oktay'ına zina davası
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.