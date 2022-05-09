Eskişehir'de Toplu Taşımada Vatandaşlara Maske Uyarısı

ESKİŞEHİR (ANKA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada maske zorunluluğunun devam ettiğine dikkat çekerek, salgının yayılmaması için kurallara uyulması yönünde vatandaşları uyardı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası ile başlayan zorunlu maske kullanımını, toplu taşıma araçları ve hastaneler dışında kaldırmıştı.

"MASKE ZORUNLULUĞU DEVAM EDİYOR"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tramvaylara afiş asarak maske kullanımı konusunda vatandaşları uyardı. Afişte, "Sayın yolcularımız, İçişleri Bakanlığı'nın 4 Mart 2022 tarihli genelgenin 2. maddesinde belirtildiği üzere toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunluluğu devam etmektedir. Salgının yayılmaması için göstermiş olduğunuz hassasiyet için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz" denildi.

Belediye yetkilileri de maske zorunluluğunun toplu taşımada devam etmesine karşın vatandaşların buralarda da maske kullanımını bıraktığına dikkat çekerek, özellikle yaşlı kronik hastalığı olan vatandaşların sorun yaşamaması için kurala uyulması gerektiğini bildirdi.