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Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü Denetimleri Sonucunda 261 Bin TL İdari Para Cezası Uygulandı

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Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda tespit edilen uygunsuz durumlar için toplam 261 bin 778 TL idari para cezası uygulanırken, elde edilen veriler değerlendirilmesi için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda tespit edilen uygunsuz durumlar için toplam 261 bin 778 TL idari para cezası uygulanırken, elde edilen veriler değerlendirilmesi için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelleri tarafından 1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde 131 firmada 2 bin 147 ürün, haksız fiyat artışı çerçevesinde ise 106 firmada 530 ürün denetlendi. Denetimlerde fiyat etiketleri, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri unsurlar incelendi. Ayrıca okulların açılış tarihinin yaklaşması sebebiyle denetimlere dahil edilen 56 kırtasiyede 980 ürün kontrol edildi. Denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar için toplam 261 bin 778 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışı nedeniyle yapılan denetim verileri ise kanun çerçevesinde değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Yetkililer, tüketicilerin bu tarz konularla ilgili şikayetlerini Alo 175 tüketici hattına iletebileceklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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