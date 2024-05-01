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Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü Denetimleri Sonucunda 136 Bin 836 TL Para Cezası Uygulandı

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Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 311 firmada 2 bin 535 ürün denetlendi ve toplam 136 bin 836 TL para cezası uygulandı. Denetimlerde fiyat etiketi ve kasa-raf uyuşmazlığı konusunda denetim yapıldı.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince 311 firmada 2 bin 535 ürün denetlenirken, toplam 136 bin 836 TL para cezası uygulandı.

Ticaret İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından kent merkezinde ve ilçelerde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde fiyat etiketi ve kasa-raf uyuşmazlığı konusunda denetim yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 311 firmada 2 bin 535 ürün, haksız fiyat artışı çerçevesinde ise 22 firmada 110 ürün denetlendi. Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplam 136 bin 836 TL idari para cezası uygulandı. Tespit edilen haksız fiyat artışları ise ilgili kanun çerçevesinde değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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