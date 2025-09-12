Haberler

Eskişehir'de Ticaret Denetimlerinde 398 Bin TL Ceza Uygulandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 54 firmada toplam 398 bin 916 TL idari para cezası uygulandı. Denetimler, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı gibi konuları kapsadı.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde toplam 398 bin 916 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgilere göre, Ticaret İl Müdürlüğü'nün denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 5-11 Eylül 2025 tarihleri denetim personelleri tarafından il merkezinde ve ilçelerinde çalışma yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzer maddeleri kapsayan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 54 firmada bin 810 ürün denetlendi. Haksız Fiyat Artışı hakkında ise, 14 firmada 70 ürün kontrol edildi. 6502 sayılı Kanun çerçevesindeki denetimlerde tespit edilen aykırılıklar için toplam 398 bin 916 TL idari para cezası uygulandı. Haksız Fiyat Artışı hakkında yapılan denetimlerin raporları ise, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yıllar sonra ortaya çıktı: Harika Avcı'nın son hali bir hayli dikkat çekti

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali bir hayli dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turne iptalinin ardından Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış'tan ilk açıklama geldi

Turne iptali sonrası Manifest'in kurucusu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.