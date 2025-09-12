Eskişehir'de Ticaret Denetimlerinde 398 Bin TL Ceza Uygulandı

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde toplam 398 bin 916 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgilere göre, Ticaret İl Müdürlüğü'nün denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 5-11 Eylül 2025 tarihleri denetim personelleri tarafından il merkezinde ve ilçelerinde çalışma yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzer maddeleri kapsayan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 54 firmada bin 810 ürün denetlendi. Haksız Fiyat Artışı hakkında ise, 14 firmada 70 ürün kontrol edildi. 6502 sayılı Kanun çerçevesindeki denetimlerde tespit edilen aykırılıklar için toplam 398 bin 916 TL idari para cezası uygulandı. Haksız Fiyat Artışı hakkında yapılan denetimlerin raporları ise, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR