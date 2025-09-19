Haberler

Eskişehir'de Ticaret Denetimlerinde 223 Bin TL Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yapılan haftalık denetimlerde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 49 firmada tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplam 223 bin 786 TL idari para cezası uyguladı. Denetimlerde fiyat etiketi uyumsuzlukları ve haksız fiyat artışları kontrol edildi.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin haftalık denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 223 bin 786 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, 12-18 Eylül 2025 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerince il merkezinde ve ilçelerinde çalışma yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 49 firmada bin 230 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 223 bin 786 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 23 firmada 110 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Filmleri aratmayan hikaye: 12 saatlik jet-ski yolculuğu ile Gazze'den Avrupa'ya kaçtılar

12 saat jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştılar! Sonrası daha da ilginç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlber Ortaylı'dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş

İlber Ortaylı'dan bir ilimizi küplere bindirecek sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.