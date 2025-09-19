Eskişehir'de Ticaret Denetimlerinde 223 Bin TL Ceza

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin haftalık denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 223 bin 786 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, 12-18 Eylül 2025 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerince il merkezinde ve ilçelerinde çalışma yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 49 firmada bin 230 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 223 bin 786 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 23 firmada 110 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR