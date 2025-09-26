Haberler

Eskişehir'de Ticaret Denetimlerinde 180 Bin TL Ceza Uygulandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 19-25 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde 48 firmada tespit ettikleri aykırılıklar için toplam 180 bin 462 TL idari para cezası uyguladı.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin haftalık denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 180 bin 462 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, 19-25 Eylül 2025 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerince il merkezinde ve ilçelerinde çalışma yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 48 firmada bin 191 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 180 bin 462 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 19 firmada 195 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP'nin yaptığı itirazı mahkeme reddetti, Gürsel Tekin'in görevi sürecek

Gürsel Tekin'in görevi sürecek mi? CHP'nin itirazında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandalda son perde: Sosyal medyada 'Kocamı aldattım' akımı başladı

Skandalda son perde: "Kocamı aldattım" akımı başladı
Fenerbahçe'de büyük kriz çıktı! Kadro dışı ihtimali gündemde

Fenerbahçe'de büyük kriz çıktı! Kadro dışı ihtimali gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.