Eskişehir'de Ticaret Denetimlerinde 1.15 Milyon TL Ceza Uygulandı

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, 209 firmada 5 bin 963 ürün üzerinde yapılan incelemelerde çeşitli aykırılıklar tespit edilerek toplam 1 milyon 154 bin 624 TL ceza kesildi.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son 1 ay içerisindeki denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 1 milyon 154 bin 624 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, eylül ayı boyunca Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerince il merkezinde ve ilçelerinde çalışma yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 209 firmada 5 bin 963 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 1 milyon 154 bin 624 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 72 firmada 360 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

