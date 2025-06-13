Eskişehir'de Ticaret Denetimleri: 199 Bin TL Ceza Uygulandı

Eskişehir'de Ticaret Denetimleri: 199 Bin TL Ceza Uygulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı gibi konularda 39 firmada toplam 199 bin 458 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 1.120 ürün kontrol edildi.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen aykırılıklar için 199 bin 458 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Ticaret İl Müdürlüğü'nün haftalık denetimleri sürüyor. Bu çerçevede Eskişehir Valiliği tarafından paylaşılan bilgilere göre; 6-12 Haziran 2025 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelleri tarafından il merkezinde ve ilçelerde çalışma yapıldı. Ekiplerce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, fiyat etiketi, kasa-raf uyumsuzluğu ve benzeri şeyler hakkında 39 firmada bin 120 ürün kontrol edildi. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 16 firmada 80 ürün denetlendi. 6502 sayılı Kanun ile ilgili tespit edilen aykırılıklar için toplam 199 bin 458 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili yapılan denetimlerin raporları ise, kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu

İsrail'den İran'a yeni saldırı! Bölgenin en büyük Türk şehri vuruldu
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama
Trump: İsrail'in İran'a saldırısı mükemmeldi, dahası gelecek

Trump'tan bir tehdit daha: Saldırı mükemmeldi, devamı gelecek
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan İran'la tam dayanışma çağrısı: İslam ümmeti birleşik tavır almalı

İran'a yönelik saldırı sonrası Hamas'tan İslam ümmetine tarihi çağrı
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç

İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
Cansel Elçin'den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum

Çıplak sahne itirafı damga vurdu! Eşinin tepkisini ilk kez anlattı
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan 'Esencılıs' sorusuna tepki

İstanbul Emniyet Müdürü'nden "Esencılıs" sorusuna tepki
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.