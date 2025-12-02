Eskişehir'de Test Uçuşu Gerçekleştirilecek
Eskişehir Valiliği, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından bugün test uçuşu yapılacağına dair açıklama yaptı. Uçuşun saatleri 11.15-12.00 olarak belirtildi.
Duyuru, Eskişehir Valiliği'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından bugün test uçuşu yapılacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamada, "11.15-12.00 saatleri arasında test uçuşu gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel