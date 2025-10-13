Eskişehir'de Test Uçuşu Gerçekleştirilecek
Eskişehir Valiliği, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından bugün 14.00-15.00 saatleri arasında test uçuşu gerçekleştirileceğini açıkladı.
Eskişehir Valiliği, gün içerisinde şehirde test uçuşu gerçekleştirileceğini açıkladı.
Açıklama, valiliğin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımlandı. Paylaşılan bilgiye göre, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından bugün test uçuşu yapılacak. Uçuş, 14.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel