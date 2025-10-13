Haberler

Eskişehir'de Test Uçuşu Gerçekleştirilecek

Güncelleme:
Eskişehir Valiliği, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından bugün 14.00-15.00 saatleri arasında test uçuşu gerçekleştirileceğini açıkladı.

Eskişehir Valiliği, gün içerisinde şehirde test uçuşu gerçekleştirileceğini açıkladı.

Açıklama, valiliğin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımlandı. Paylaşılan bilgiye göre, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından bugün test uçuşu yapılacak. Uçuş, 14.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
