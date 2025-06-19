Eskişehir'de Tefecilere Operasyon: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Eskişehir'de jandarma ekipleri, tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama suçları kapsamında yaptığı operasyonda, mağdurlardan toplam 1 milyon 250 bin TL para alıp 4 daireyi üzerlerine geçiren 2 şüpheliyi yakalayarak tutukladı. Eş zamanlı düzenlenen aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Jandarmadan tefecilere yönelik operasyon: 2 şüpheli tutuklandı

Mağdurlardan 1 milyon 250 bin TL para alan ve 4 daireyi üzerlerine geçiren şahıslar yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de jandarma ekiplerinin tefecilere yönelik operasyonu sonucunda, mağdurlardan 1 milyon 250 bin TL nakit para aldıkları ve 4 daireyi üzerlerine geçirdikleri tespit edilen 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Tefecilik ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığını Aklama Suçu' çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce, İnönü İlçesi'nde eş zamanlı olarak 2 şüpheli şahsa ait 3 adreste arama yapıldı. Aramalar sonucunda; 1 adet senet defteri, 10 adet isme yazılmış senet, 193 adet boş senet, 443 adet tabanca mermisi, 1 adet tabanca şarjörü, 2 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet geyik boynuzu ele geçirildi. Mağdurlardan 1 milyon 250 bin TL nakit para aldıkları ve 4 daireyi üzerlerine geçirdikleri tespit edilen 2 şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Bilecik Kapalı Cezaevi'ne teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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