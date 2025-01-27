Üye Girişi
Haberler
Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Menajer Ayşe Barım'a tutuklama talebi!
Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın

Ne oluyor bu otellere? Bu sefer inşaatta yangın çıktı
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç

Kim cumhurbaşkanı olsun? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
AK Partili Çelik'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı

AK Parti'den dikkat çeken İmralı çıkışı!

Eskişehir'de Tarım Sigortaları Bilgilendirme Toplantıları Düzenlendi

Eskişehir'de Tarım Sigortaları Bilgilendirme Toplantıları Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım sigortalarının tanıtımını yapmak amacıyla 14-24 Ocak tarihlerinde 14 ilçede bilgilendirme toplantıları düzenledi. Toplantılarda, çiftçiler için risk yönetiminde önemli bir araç olarak tarım sigortalarının önemi vurgulandı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, tarım sigortalarının tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla 14-24 Ocak tarihlerinde 14 ilçede Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Toplantılarda, tarım sigortalarının çiftçiler için risk yönetiminde vazgeçilmez bir araç olduğu vurgulandı. TARSİM Ankara Bölge Müdürlüğü uzmanları sistemin, sürekli yenilenen ve güncellenen yapısı sayesinde uygulamalarda karşılaşılan sorunlara kısa sürede çözüm üretebildiğini belirtti. Yanı sıra toplantıda üreticilere hasar organizasyonu, hasar ihbarı, ekspertiz süreçleri ve ödeme işleyişine dair güncel bilgiler aktarıldı. Küresel ısınmanın etkisiyle değişen iklim şartları ve artan afet sıklığına dikkat çekilen toplantılarda, tarımsal üretimde emeklerin boşa gitmemesi ve gelir sürdürülebilirliğinin sağlanması için tarım sigortasının bir yaşam tarzına dönüşmesi gerektiği ifade edildi. 14 Ocak'ta Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde başlayan toplantılar İnönü, Mahmudiye, Alpu, Beylikova, Çifteler, Han, Seyitgazi, Sarıcakaya, Mihalgazi, Sivrihisar, Günyüzü ve Mihalıççık ilçelerinde düzenlenerek tamamlandı. Üreticilerin yoğun katılım gösterdiği toplantılarda tarım sigortalarının önemi bir kez daha vurgulandı. Toplantılar, TARSİM Ankara Bölge Müdürlüğü uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Et fiyatlarına yeni düzenleme
img

İstanbul'da esrarengiz olay! Pilotlar 2 gündür kabusu yaşıyor
img

Menajer Ayşe Barım'a tutuklama talebi!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı! Taleplere yetişemiyorlar

78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı

Talisca resmen Fenerbahçe'de!
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi
Bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti

2 kızını öldürüp intihar etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.