Eskişehir'de Tarım İşçisi Kadınlara Yönelik Eğitimler Tamamlandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Mülteci Destek Derneği (MUDEM) tarafından kentte çalışan Türk ve yabancı tarım işçisi kadınlara yönelik düzenlenen eğitimler tamamlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Mülteci Destek Derneği (MUDEM) tarafından kentte çalışan Türk ve yabancı tarım işçisi kadınlara yönelik düzenlenen eğitimler tamamlandı.

Fransa Ankara Büyükelçiliği'nin proje çağrısıyla 2021 yılında Eskişehir'de çalışan tarım işçisi kadınların 'Kadın Sağlığı' konusunda farkındalıklarının eğitim yoluyla artırılması kapsamında hayata geçirilen ve ikinci kez hibe alan projenin eğitimleri bitti.

Proje ile Türk ve yabancı uyruklu tarım işçisi kadınlar ile çalışmalarına başlayan EBB ve MUDEM, kadınlara yönelik, sosyal uyumun desteklenmesi, öz bakım ürünlerine erişim, cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının korunması amaçlı eğitimler düzenledi. EBB Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde 11 Türk ve 15 yabancı kadın tarım işçisinin katıldığı yedinci grup eğitimleri de tamamlandı.