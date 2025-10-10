Eskişehir'de Tarım Arazileri toplantısı yapıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Genel Tarım Sayımı ve İdari Kayıtlarda Yer Almayan Tarım Arazilerinin Tespiti' toplantısında, kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin tespiti ve veri toplama yöntemleri ele alındı.

Toplantı, Sazova Yerleşkesi'nde İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil'in başkanlığında gerçekleştirildi. İl Müdürü Çil, genel tarım sayımının tarımsal planlama ve veriye dayalı karar alma süreçleri açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, çalışmanın il genelinde koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Tarımsal varlığın güncel, doğru ve güvenilir verilerle ortaya konulması amaçlanıyor

Bakanlık Koordinatörleri Erkan Kahraman ve Mehmet Öztiryaki, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu arasında 22 Eylül 2023'te imzalanan 'Genel Tarım Sayımı Protokolü' çerçevesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tarım sayımının tarımsal varlığı güncel, doğru ve güvenilir verilerle ortaya koymayı amaçladığını belirten koordinatörler; elde edilecek verilerin destekleme politikaları, üretim planlaması ve yatırım kararları için yol gösterici olacağını vurguladı. Bu çalışmaların vergisel veya idari bir yükümlülük doğurmadığı, tamamen istatistiki amaçla yürütüldüğüne dikkat çektiler.

Kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin tespiti ve veri toplama yöntemleri ele alındı

Program, dari kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin tespiti, veri toplama yöntemleri ve sahada izlenecek uygulama adımlarının ele alınması ile devam etti. Sürecin doğru ve güncel verilerle yürütülmesi için iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulandı. Karşılıklı değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri ve teknik personel toplantıya katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR