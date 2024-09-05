Eskişehir'de Tanışan Çift İkinci Buluşmada Evlendi

Eskişehir'de yaşayan Recep Tayyip Yücesan, sosyal medyada tanıştığı Endonezyalı Riska Wahyuni'ye ilk buluşmada evlenme teklifi ederken ikinci buluşmasında ise dünya evine girdi.

Eskişehir'de bir hastanede kamu işçisi olan 29 yaşındaki Recep Tayyip Yücesan, geçen yıl ocak ayında Endonezyalı 28 yaşındaki Riska Wahyuni ile tanıştı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Riska Wahyuni ile ilk kez görüşmek için Endonezya'ya giden Recep Tayyip Yücesan, burada kız arkadaşına ilk buluşmada evlenme teklifi etti. Kız arkadaşından 'evet' yanıtını alan Yücesan, bu yıl Temmuz ayında ailesi ile Endonezya'ya giderek düğün tertip etti. İlk buluşmasında evlilik teklifi eden ve ikinci buluşmasında ise evlenen Recep Tayyip ve Riska Yücesan çifti Eskişehir'e döndü. Eskişehir'de de bir düğün yapan çift mutluluklarını buradaki yakınları ile de paylaştı.

"Endonezya'dan birisiyle evlenmek benim hiç aklıma gelmezdi"

Recep Tayyip Yücesan, Endonezyalı eşi ile tanışması hakkında, "Hanımım Endonezyalı, Endonezya'da evlendik. Sonra ayın 9'unda burada bir düğün yaptık. İlk olarak geçen yıl ocak ayında Instagram üzerinden tanıştık. Orada yazışırken 6 ay içinde böyle bir evlilik kararı aldık geçen sene. Ondan sonra ben ekim ayında gittim, orada evlenme teklif ettim ve nişan yaptık. Daha sonra tekrar döndüm, bu sefer ailecek hep beraber gittik ve düğün yaptık. Biz zaten sözlü olarak evlenmeye karar vermiştik. Ailesiyle tanışmamız geçen sene ekim ayında oldu. Ondan sonra ben tek başıma Türkiye'ye döndüm. Bu sefer biz ailecek temmuz ayında tekrar gittik. 15 Temmuz'da düğünü orada yaptık. Türk elçiliği sağ olsun onlar da yardımcı oldu. Oranın makamları da yine yardımcı oldu. Ondan sonra buraya geldik, yerleştik. Ayın 9'unda da Türkiye'de bir düğün yapmış olduk. Ben Instagram Reels'ten onun okullardaki gönüllü çalışmalarını görmüştüm. Öyle yazışırken benim aklımda hiç evlilik yoktu. Ses kayıtları atmalar, daha sonrasında görüntülü sohbetler derken hiç beklenmedik bir şekilde iş oraya geldi. Hani Endonezya'dan birisiyle evlenmek benim hiç aklıma gelmezdi. Ama o şekilde nasip oldu, evlendik. Ben havalimanına indim, 1 gün orada kaldım. O süre içerisinde ısındık. Sonra biz Cakarta'dan Jogja şehrine doğru yola çıktık. Baktım burası uygun, evlenme teklif edeyim dedim. Bu şekilde benim aklımdaydı zaten" dedi.

"Türkiye'ye yavaş yavaş alışıyor"

Eşin Riska'nın Eskişehir'e alışmaya çalıştığını belirten Recep Tayyip Yücesan şöyle devam etti:

"Şu anda mutluyuz. Hala Türkiye'ye alışmaya çalışıyor. Şimdi bizim ülkemiz eskiye nazaran daha sıcak. Onların ülkesi daha nemli bir havaya sahip olduğu için 1-2 gün önce havadan dolayı hasta olduk. Ama şimdi iyiyiz. O da kendisine geliyor, Türkiye'ye yavaş yavaş alışıyor. Türkçe için zaten biraz ders almıştı. Artık tekrar ders almaya başlayacak. Türk yemeklerine alıştı. Türk yemekleri yapmaya başladı. Kendisi turşu kurdu. Onları yavaş yavaş annem öğretiyor, o da kendi öğreniyor. Şimdi İngilizce idare ediyoruz ama bazen hiç beklenmediği şekilde kalkıyor Türkçe cevap veriyor, bakıyoruz birbirimize. Ne çabuk öğrendi diyoruz."

"Ne kadar ciddi olduğunu gösterdi"

Riska Wahyuni Yücesan ise eşiyle evlendiği ve Türkiye'ye yerleştiği için mutlu olduğu hakkında, "Gerçekten mutluyum. Bir yabancıyla, bir Türk'le evlenmeyi beklemiyordum. Ülkemden uzak birisiyle evlenmeyi düşünmüyordum. İnternette tanıştık. Her gün sohbet etmeye başladık. Ondan sonra onun iyi biri olduğunu düşündüm. Aşkını gösterdi ve çok çabaladı. Endonezya'ya geldi, benimle ilk kez tanıştı. Ne kadar ciddi olduğunu gösterdi. Konumunu dolayısıyla zaten daha önce Türkiye'de eğitim görmeyi düşündüm. Bir dönem aklımda vardı. O yüzden Türkiye'yi araştırdım. Üzerine Recep de gelince pek sıkıntı olmadı şu an mutluyum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR