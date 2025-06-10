Eskişehir'de Süt Fabrikasında Yangın: 1 Yaralı

Eskişehir'de Süt Fabrikasında Yangın: 1 Yaralı
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Eskişehir'de bir süt ve süt ürünleri fabrikasının bahçesindeki ahşap paletlerin yanması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları sırasında ekiplere ayran ikram edildi.

Süt fabrikasındaki paletler yandı: 1 yaralı

Fabrika ürettiği ayranlardan itfaiye ekiplerine ikram etti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir süt ve süt ürünleri üretimi yapan fabrikanın bahçesindeki ahşap paletlerin tutuşması ile yangın çıktı. Yangında 1 kişinin vücudunda kısmi yanıklar meydana gelirken, fabrikada üretilen ayranlar alevlerle mücadele eden ekiplere ikram edildi.

Yangın, Eskişehir - Alpu yolu üzerinde bulunan süt ve süt ürünleri fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika bahçesinde bulunan ve yük taşımaya yarayan ahşap paletler henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Alevler kısa sürede büyüdü. Dumanı fark eden fabrika çalışanları alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye,112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale edip kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 1 çalışanın vücudunun çeşitli yerlerinde kısmi yanıklar oluştu. Alevlerden vücudunun çeşitli yerleri kısmen yanan çalışana, 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

Öte yandan, soğutma çalışması yapan itfaiye ekiplerine fabrikanın üretmiş olduğu ayranlardan ikram edildi. Ekipler ayranlardan içerek hararetlerini attı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Yerel
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