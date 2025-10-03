Eskişehir'de Sürdürülebilir ve Yeşil Finansmana Erişim Toplantısı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi ve Yeşil Sanayi Platformu iş birliğinde düzenlenen "Sürdürülebilir ve Yeşil Finansmana Erişim" Bilgilendirme Toplantısı, ESO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

"İşletmelerimize cesaret verecektir"

Toplantının açılış konuşmasını yapan ESO Meclis Üyesi ve ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Koordinatörü Ömer Benli, firmaların yeşil dönüşüm yatırımlarında kararlılık göstermesi gerektiğini vurguladı. Benli, "Şirketlerimizin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için bu yatırımları yapmaları gerekiyor. ESO bünyesinde kurduğumuz Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi, üyelerimizin bu süreçteki tüm eksiklerini birlikte tamamlamak için çalışıyor. Finansman boyutunun çözülebildiğini göstermek, işletmelerimize cesaret verecektir. Yeni kaynaklar açıldıkça bunları sizlerle paylaşarak birlikte değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni fırsatları değerlendirme imkanı bulundu

Program kapsamında ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Uzmanı Dr. Çağdaş Saz, ulusal ve uluslararası fonlar ve yeşil finansman imkanları hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Katılımcılara; hibe destekleri, uzun vadeli kredi şartlarını, ödeme avantajları ve düşük faiz oranları gibi birçok fırsat aktarıldı. Yeşil Sanayi Platformu Finans Uzmanı Oğulcan Hapoğlu ise işletmelerin yeşil dönüşüm projelerinde kullanabilecekleri finansman modellerini detaylandırdı. Toplantının interaktif bölümünde ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Danışmanı ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe, katılımcıların sorularını yanıtladı. Katılımcılar, toplantı sayesinde sürdürülebilir üretim yolunda finansman kaynaklarını daha yakından tanıma ve yeşil dönüşüm yatırımlarında yeni fırsatları değerlendirme imkanı buldu. - ESKİŞEHİR