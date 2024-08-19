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Eskişehir'de Sulama Kanalı Temizlenmeli ve Bariyer Eksikliği Giderilmeli

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Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, Eskişehir'de bulunan DSİ'ye ait sulama kanalının temizlenmesi ve bariyer eksikliğinin giderilmesi gerektiğini belirtti. Kanalın atıklarla dolu olduğunu ve insanları etkilediğini dile getiren Açıkgöz, ilgili mercilere çağrıda bulundu.

Eskişehir'de Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bulunan atıkların temizlenmesini ve bariyer eksikliğinin giderilmesi gerektiğini söyleyen Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, ilgili mercilere çağrıda bulundu.

Yeşiltepe Mahallesinde birçok insanın boğulduğu, atıklarla dolu olan sulama kanalının hem vatandaşları hem de diğer canlıları etkilediğini dile getiren Meryem Kuş Açıkgöz, 10 senedir her türlü makama gittiğini ve hala çözüm bulunamadığını ifade etti. Toplum olarak da temiz olmadığımızı vurgulayan Açıkgöz, "Toplum olarak çok pisiz. Elimizdeki pislikleri artık en kolay şekilde kanala atıyoruz. Önceliğim şudur; kanalı madem kapatamıyoruz, diğer mahallelerden geçişlerde ızgara yapsınlar. Benim mahallem dışardan gelen pisliklerin son durağı oldu. Şunu istiyorum; herkes kendi mahallesinin pisliğine razı olsun, sonrasında ben mahalle halkımın defterini dürerim. Burada oturan insanlar ne cam açabiliyor ne kapı açabiliyor. Kanalın sineği ve kokusu canımıza yetti. Bu güzelim kanalda şuan ördekler yüzüyor, görüyorsunuz. Onların hayati tehlikeleri var. Atılan camların, kanepelerin altında kalıyorlar. Camları yiyeceğiz derken hayatlarından oluyorlar" dedi.

"Resmiyette bu kanal kapalı görünüyor"

Devlet Su İşleri ve Sulama Birliği ile görüştüğünü ifade eden Meryem Kuş Açıkgöz, mahalle sakinlerinin kanaldan rahatsız olduğunu şu şekilde ifade etti;

"Defalarca söyledim 10 yıldır belki 10 bin tane dilekçe sundum. Gitmediğim makam kalmadı, bu sürede 8 ila 10 vali ve kaymakam değişti. Bu konu her birinin bilgisi dahilinde, Devlet Su İşleri ve Sulama Birliği ile sürekli görüşüyorum. Herhalde ellerinden bu kadar geliyor. Şunu anlamıyorum resmi olarak bu kanal kapalı görünüyor. Kapalıysa benim vatandaşım bu kokudan sinekten ve böcekten neden rahatsız? Açık ise niye önlem almıyoruz? Artık can kaybı vermekten çok yoruldum. İnsanlar üzülüyor, ben bu pislikten bıktım. Tedbir alınsın eğer kanalı kapatamıyorlarsa bana gelen mahallelerin önüne ızgara konulsun."

"Onlar kendilerine düşeni yapsınlar ben de bize düşeni yaparım"

Kimseden bir kuruş istemediğini, sadece yetkililerin görevini yapmasını söyleyen Açıkgöz, "Her mahalle kendi pisliği ile boğuşsun. Ben ondan sonra mahallelinin hakkından gelirim. Şunu yapamıyorlarsa onlar büzlerini döşesinler üzerini kapatması bana ait. Yemin ediyorum kimseden delikli kuruş para talep etmeyeceğim. Ben mahallelimle el ele verir buranın üstünü de doldurur asfaltını da atarım. Kimseden de bir kuruş istemiyorum. Onlar kendilerine düşeni yapsınlar ben de bize düşeni yaparım. Bunun sözünü sizin aracılığınızla veriyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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