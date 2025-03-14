Eskişehir'de Suça Sürüklenen Çocuklara İftar Programı Düzenlendi

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, suça sürüklenen çocuklar ve ailelerinin katıldığı bir iftar programını Tepebaşı Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde düzenledi.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, suça sürüklenen çocuklar ve ailelerinin katıldığı bir iftar programını Tepebaşı Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirdi. Programa, Kur'an tilaveti, ney ve ilahilerle Ramazan ayının manevi havası yaşatıldı. İftar programına Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, İl Müftüsü Muharrem Gül, Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Müftüleri, Müdür Mehmet Ali Öztaylan, Müdür Yardımcıları ve diğer görevliler katıldı. - ESKİŞEHİR