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Eskişehir'de Sosyal Hizmet Merkezlerine Denetim

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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yönelik kapsamlı denetimler yapıyor. İl Müdürü Orhan Bayrak, denetimler sırasında hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik uyarılarda bulundu.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yönelik habersiz ve kapsamlı denetimler sürdürülüyor.

Tepebaşı, Odunpazarı ve Sivrihisar da bulunan Sosyal Hizmet Merkezlerine beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirildi. İl Müdürü Orhan Bayrak ve il müdür yardımcıları, kurumların genel durumunu yerinde inceledi. Hassas gruplara verilen hizmetin ilk adresleri olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizin kalitesinin artırılması amacıyla yapılan denetimler sırasında kurumların fiziksel şartları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detay mercek altına alındı. Vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi niteliklerinin artırılması noktasında uyarılarda bulunan İl Müdürü Bayrak, daha iyi hizmet verebilmek için kuruluşların sürekli olarak geliştirilmesi ve standartlarının yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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