Eskişehir'de Sokakta Hayvan Besleyenlere Tehdit

Eskişehir'de sokakta hayvan besleyen vatandaşlara yönelik yan apartmanlarındaki komşuları tarafından duvara asılan tehdit içerikli yazı dikkat çekti. Hayvanseverler, sokak hayvanlarının sığınması için yaptıkları kulübe ve yuvanın yok edildiğini iddia etti.

Eskişehir'de sokakta hayvan besleyen vatandaşlara yönelik yan apartmanlarındaki komşuları tarafından duvara asılan "Buraya kedi evi koyarsan seni kameradan bulurum" yazısı dikkat çekti.

Tepebaşı İlçesi Ömerağa Mahallesi Yardım Sokak'ta yaşayan vatandaşlar kapılarının önünde besledikleri hayvanlar sebebiyle komşularıyla yaşadıkları problemden müzdarip. Hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı kış günlerinde sokak hayvanlarının üşümemesi için yuva yapan ve apartmanın yanına koydukları mama ile suları sürekli tazeleyen vatandaşlar bir gün duvara asılan, "Buraya kedi evi koyarsan seni bulurum. Kendi evine al, besle. Saldan Apartmanı'nın önü pislikten geçilmiyor. Kedi pisliklerini senin kapının önüne koyarım, bunu bil. Kokuyu çeken biziz" yazılı kağıtla karşılaştı. Bahsi geçen kağıdı yapıştıran kişilerin sokak hayvanlarının sığınması için ustalar tarafından atölyede yapılmış kulübeden, minder ve karton kutuya kadar her şeyin yok ettiğini öne süren hayvanseverler, içerisinde hasta bir kedinin beslendiği yuvanın da çöpe atıldığını iddia etti. - ESKİŞEHİR