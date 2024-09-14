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Eskişehir'de Sokakta Çalışan Çocuklarla Mücadele Çalışmaları

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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ekonomik yoksunluk nedeniyle sokakta çalışan çocuklarla mücadele etmek amacıyla vatandaşlara bilgi veriyor. Cuma namazı sonrası yapılan saha çalışmasında uzman ekipler rehberlik yaparak vakalara ilişkin tespitler gerçekleştirdi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ekonomik yoksunluk ile sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla mücadele hakkında yapılan çalışma çerçevesinde vatandaşlara bilgi aktarıldı.

Cuma namazı çıkışı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından saha çalışması gerçekleştirildi. Ekonomik yoksunluk ile sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla mücadeleyle ilgili yapılan faaliyetler çerçevesinde, uzman mesleki personeller tarafından vatandaşlara rehberlik yapılıp bilgiler aktarıldı. Ayrıca ekiplerce karşılaşılan vakalara ilişkin tespit ve incelemeler de yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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