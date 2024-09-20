Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Sokakta Çalışan Çocuklara Yönelik Saha Çalışması

Eskişehir'de Sokakta Çalışan Çocuklara Yönelik Saha Çalışması
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla ilgili tespitler yapmak için cuma namazı çıkışında saha çalışması düzenledi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, cuma namazı çıkışında sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla ilgili karşılaşılan vakalara ilişkin tespitler ve incelemeler gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelleri tarafından ekonomik yoksunluk, sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla mücadele çerçevesinde harekete geçti. Uzman mesleki personeller tarafından cuma namazı çıkışı saha çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarda vatandaşlara rehberlik edilip bilgiler aktarılırken, karşılaşılan vakalara ilişkin tespitler ve incelemeler yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Politika Yerel Yaşam

Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu

Hizbullah'tan siber saldırılar sonrası İsrail'e misilleme

 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü

 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı

Yerlikaya'dan Narin cinayetini soran muhabire ilginç tepki
Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (BEIN SPORTS) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçı nereden izlenir? 21 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Aslan, Akrep burcu yorumu! 21 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Kara Ağaç Destanı SON bölüm izle! 20 Eylül Cuma Kara Ağaç Destanı 17. Bölüm FULL HD izleme linki! Kara Ağaç Destanı 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20 Eylül Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 17. bölüm TRT 1 HD izleme linki! Evlilik kredisi başvuru ekranı! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? FB-GS DERBİ MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Ankara-Hakkari uçak kazasında son durum nedir? Ankara-Yüksekova uçak kazasında ölü, yaralı var mı? MAL kan grubu nedir? MAL kan grubu kimlerde var, özellikleri neler? (MAL kan grubu açılımı) Urfi Çetinkaya neden, ne zaman öldü? Urfi Çetinkaya ölüm sebebi ne? Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });