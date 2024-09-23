Eskişehir'de Sokak Sanatçısından Meşale Gösterisi

Eskişehir'de bir sokak sanatçısının meşalelerle yapmış olduğu akrobatik gösteri güzel bir görsellik oluştururken, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir'de sokak sanatçılarının mesaisi devam ediyor. Kendilerine ekonomik olarak destek sağlamak isteyen öğrenciler ve bu işi hobi olarak yapan birçok sokak sanatçısı özellikle Adalar Bulvarı'nda neredeyse günün her saati görülürken, geçtiğimiz akşam meşalelerle yapılan akrobatik gösteri dikkat çekti. Güzel görsellik oluşturan o gösteriyi onlarca kişi çevredeki demirlere oturarak veya ayakta durarak ilgiyle takip etti. Bazı vatandaşlar ise gösteriyi cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı. - ESKİŞEHİR