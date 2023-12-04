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Eskişehir'de Sokak Ortasında İkinci El Eşya Satışı

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Eskişehir'de bir parkta bulunan bir şahıs, sokak ortasında birbirinden farklı ikinci el eşyaları satarken ilgi odağı oldu. Bölge esnafı ve vatandaşlar arasında pazarlık yaşandı.

Eskişehir'de birbirinden farklı birçok ikinci eşyayı sokak ortasında satan adam, yoldan geçenler ve bölge esnafı tarafından ilgi odağı oldu.

Odun Pazarı İlçesi Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi'nde bir parkta bulunan ve ismi bilinmeyen bir şahsın birbirinden farklı ikinci el eşyalarını vatandaşlara sattığı görüldü. Bölge esnafının ve yoldan geçen vatandaşların yoğun ilgisine maruz kalan şahsın kim olduğu bilinmiyor. Radyo, fincan, kap, boncuk ve daha birçok ikinci el eşya için vatandaşlarla pazarlık yapan şahsın yıllardır bozuk malzemeleri alıp tamir edip sattığı öğrenildi. Satıcının, polisler ve zabıtalardan sıyrılabilmek adına hızlıca satıp gitmek istemesi fark edilirken, bölge esnafının pazarlık yapmak için satıcıya ısrar ettikleri görüldü. Elindeki birbirinden farklı birçok eşyayı satan şahıs, kısa süre sonra gözlerden kayboldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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