Eskişehir'de Sokak Müzisyenleri İlgi Odağı

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının artması sonrası kent merkezinde daha sık görülmeye başlanan sokak müzisyenleri hem vatandaşların hem de turistlerin ilgisini topluyor.

Kış aylarının soğuk geçmesi nedeniyle kalın giysilerle vatandaşların karşısına çıkmaya çalışan ve bazı günler mesai yapamayan sokak müzisyenleri hava sıcaklıklarının artmasıyla daha fazla çalışmaya başladı. Günün büyük bir bölümünü konserler vererek geçiren müzisyenler ilgi odağı olurken, bazı vatandaşlar sanatçıları cep telefonu kameraları ile kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ayrıca, son günlerde Eskişehir'e gelen turist sayısının artması da ekmek parasını sanatla kazanmaya çalışan müzisyenlerin yüzünü güldürdü. - ESKİŞEHİR