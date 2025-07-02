Eskişehir'de Sokak Hayvanları İçin Panayır Düzenlendi

Eskişehir'de kendi imkanları ile sokak hayvanlarına bakım evi yapmayı amaçlayan hayvanseverler bağış toplamak amacıyla kurdukları panayırda satış yaptı.

Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) çatısı altında bulunan Eskişehir Çocuk ve Hayvan Hakları Savunma Derneği (ECHASDER) tarafından, Arifiye Mahallesi'nde bulunan Taşbaşı Çarşısı'nın yan tarafında panayır kuruldu. Seyitgazi İlçesi'nin Taşlık Köyü'ndeki 16 dönümlük bir alana yapılacağı belirtilen hayvan bakım evi için bağış toplanması amacıyla panayırda çeşitli eşyalar satışa sunuldu. Panayırda görevli olan hayvanseverler, bakım evini tamamen kendi imkanlarıyla yapmaya gayret ettiklerini ve bahse konu alanda şimdiden 20 köpeğe bakmaya başladıklarını söyledi.

"Sokak hayvanları için barınma ve yaşam alanı yapmaya çalışıyoruz"

Panayırla ilgili bilgilendirmede bulunan Songül Obay, "Burada gönüllülük esası içerisinde arkadaşlarımız sıfır ve kullanılmamış eşyalarını getiriyorlar. Biz de burada satış yapıyoruz. Şu anda, Seyitgazi İlçesi'nin Taşlık Köyü'nde bulunan 16 dönüm bir alanda yer oluşturuyoruz. Sokak hayvanları için barınma ve yaşam alanı yapmaya çalışıyoruz. Kazandığımız parayı da orası için harcıyoruz. Bahse konu alanı da bize bir gönüllümüz bağışladı, hayvanları kurtarmak için orayı 10 yıl kullanabileceğimizi söyledi. Hatta şu anda içerisine 20 köpek aldık. Ne kadar canı kurtarabilirsek. Biz o taşın altına elimizi koyduk" dedi.

Dernek yetkilileri, normalde bugün toplanması planlanan panayırı 3 gün daha uzatmayı planladıklarını belirtti. - ESKİŞEHİR