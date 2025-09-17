Haberler

Eskişehir'de Sokak Hayvanları İçin Önemli Adımlar

Eskişehir'de Sokak Hayvanları İçin Önemli Adımlar
Eskişehir'de Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında toplanan komisyon, sokak hayvanlarının refahı için önemli kararlar aldı.

Toplantıda, mevcut barınakların iyileştirilmesi ve yeni yaşam alanları kurulması gibi konular masaya yatırıldı. Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların daha etkin yürütülmesi amacıyla İl İzleme ve Denetim Komisyonu, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında sahipsiz hayvanların sağlık hizmetleri, kısırlaştırılması, toplanması, mevcut barınaklar ve doğal yaşam alanlarının durumu ele alındı. Ayrıca, yapılması planlanan yeni barınak ve yaşam alanlarıyla ilgili çalışmalar değerlendirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
