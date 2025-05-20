Eskişehir'de Sokak Hayvanları İçin Duygusal Tabela
Eskişehir'in Eskibağlar Mahallesi'nde bir evin camına asılan tabelada, zehirlenerek öldürülen bir köpeğin fotoğrafı ile 'Ben de bu dünyada yaşayan bir canlıydım' notu yer aldı. Tabela, sokak hayvanlarına karşı şiddeti dikkat çekmek amacıyla asıldı.
Eskişehir'de bir tabelada, köpeğin fotoğrafıyla birlikte yazılan not dikkat çekti.
Eskibağlar Mahallesi Aşçı Sokak'ta, bir evin camına asılan tabela vatandaşların ilgisini çekti. Bir vatandaş sokak hayvanlarına yönelik şiddete ve zehirlemelere karşı bir farkındalık oluşturma amacıyla bir not bıraktı. Tabelada bir köpeğin fotoğrafı ve üzerinde "Ben de bu dünyada yaşayan bir canlıydım. Zehirlenerek öldürüldüm. Benimle derdi olanın derdi hiç bitmesin" ifadeleri görüldü. Asılan tabelanın içeriği, hayvanseverlerin ve duyarlı vatandaşların tepkisini çekti. Tabelanın kim tarafından asıldığı ise belirlenemedi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel