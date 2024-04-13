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Eskişehir'de Soğuk Su Dolabına 'Üşümüş Su' Yazısı Asıldı

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Eskişehir'de soğuk su dolabına 'üşümüş su' yazısını asan esnaf, yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekti.

Odunpazarı ilçesi Akcami Mahallesi Cumhuriyet bulvarı civarında bulunan bir dükkanın su dolabına astığı yazdığı vatandaşların ilgisini çekti. Sadece soğuk suların ve gazozların bulunduğu dolapta dükkan sahibinin 'üşümüş su' yazması görenleri şaşırttı. İşletme sahibine neden böyle bir yazı yazdığı sorulunca, "Biz soğuk suya üşümüş su deriz, buranın insanı görünce şaşırıyor birazcık" dedi. İlgi çeken yazı, yoldan geçen vatandaşları gülümsetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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