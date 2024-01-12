Eskişehir'de Soğuk Havaya Rağmen Cuma Namazı

Camilerde yer bulamayan Eskişehirli bazı vatandaşlar, hava sıcaklığının eksi değerlere düşmesine rağmen Cuma namazını aksatmadı.

Eskişehir'de kış mevsiminin etkileri hissediliyor. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü kentte Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Reşadiye Camii dolu olunca avluya serilen örtülerin üzerinde saf alarak ibadetlerini yerine getirmeye geldi. Montlarını ve berelerini giyerek soğuğa karşı tedbir alan vatandaşlar hutbenin ardından soğuk havaya rağmen namazını kıldı. Elinde seccadesiyle birlikte namaza gelen bir öğrenci ise görenlerin takdirini topladı. - ESKİŞEHİR