Eskişehir'de Soğuk Havada Helva Satışları Artıyor

Eskişehir'de sıcaklık derecesinin düştüğü bugünlerde helva satışlarında artış olduğu öğrenildi.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'nde bulunan bir helvacı önünde oluşan kuyruk dikkat çekti. Sabah saatlerinde etkili olan soğuk havaya rağmen helvacı önündeki uzun kuyruktan memnuniyetini dile getiren esnaf, met helvası başta olmak üzere sade, cevizli ve kakaolu helvaya yönelik tüketimin de çok olduğunu dile getirdi. Lezzetiyle dilden düşmeyen helva, aynı zamanda iyi bir besin kaynağı olarak biliniyor. Soğuk havada tüketilen helvanın insan sağlığına da birçok faydasının olduğu dile getirilirken, müşterilerin de yoğun ilgisini çekiyor. - ESKİŞEHİR