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Eskişehir'de Soğuk Hava Sokakları Boş Bıraktı

Eskişehir'de Soğuk Hava Sokakları Boş Bıraktı
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Eskişehir'de etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, kent merkezindeki hareketliliği azalttı. Vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ederken, dışarıda olanlar kalın giysilerle soğuktan korunmaya çalıştı.

Eskişehir'de son günlerde etkili olan soğuk hava, kent merkezindeki hareketliliği azalttı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün paylaştığı hava tahmin raporu doğrultusunda, soğuk hava ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Özellikle öğle saatlerinde her zamanki yoğunluğunun aksine, merkezi noktalar boş kaldı. Vatandaşlar ise soğuk havaya karşı tedbirli davranarak evlerinde kalmayı tercih etti. Dışarıya çıkmak zorunda kalanlar ise kalın giysilerle soğuktan korunmaya çalıştı. Sokaklarda ve caddelerde oluşan bu boşluk esnafı da olumsuz etkiledi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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