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Eskişehir'de Soğuk Hava Balık Fiyatlarını Artırdı, Satışlar Düştü

Eskişehir'de Soğuk Hava Balık Fiyatlarını Artırdı, Satışlar Düştü
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Eskişehir'de soğuk hava koşulları nedeniyle balık fiyatları yükseldi, satışlarda ise belirgin bir düşüş yaşandı. Balıkçılar, havaların düzelmesini beklediklerini ifade ettiler.

Eskişehir'de etkisini sürdürmeye devam eden soğuk havalar sebebi ile balık fiyatlarında artışın satışlarda düşüşe sebep olduğu görülürken balıkçı esnafı Oruç Akkol, "Satışların yükselmesi için havaların düzelmesini bekliyoruz" dedi.

Yurt genelinde soğuk ve kar yağışlı hava etkisini göstermeye devam ederken, kış aylarının vazgeçilmez besinlerinden biri olan balığa gösterilen talepte azalma yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda özellikle hamsinin kilo fiyatı 70 TL'lere kadar düşerken, bu lezzetli balığın güncel fiyatı bazı tezgahlarda 250 TL'ye kadar çıktı. Eskişehir Balıkçılar Çarşısı'nda artan fiyatlar karşısında yaşanan düşüş dikkat çekerken, tezgahların da boş kaldığı görüldü.

Mevsim ve hava şartlarından dolayı balıkların fiyatları artmaya başladı

Çarşı esnaflarından Oruç Akkol, son günlerde satışlarda düşüş yaşandığını dile getirerek, "Mevsim ve hava şartlarından dolayı balıkların fiyatları artmaya başladı. Satışlar da tabii bundan dolayı düştü. Müşterilerimiz fiyatlar yüzünden biraz tedirgin kalıyor. Hava şartları ne zaman iyi olur düzelirse, denizlerde lodos ya da fırtına olmazsa ancak o zaman fiyatlar yeniden düşebilir. Bir ara çok düşmüştü, şu an 200-250 TL civarında. Denize çıktığınızda çünkü fırtına olmaması lazım, bol avlanılsın ki bol tüketilsin. Bu ara tekneler çok fazla çıkmaması ister istemez fiyatlara da yansıdı" ifadelerine yer verdi.

Esnaf havaların düzelmesini bekliyor

Genel olarak yetiştirme balıkların tercih edildiğini söyleyen Akkol, vatandaşların balık tercihlerini ise şu sözlerle açıkladı:

"Çipura ve levrek çok seviliyor, şimdi mevsimi değil, ama daha hesaplı olduğu için sazan da tercih ediliyor. Çinekop biraz çekildi bahara doğru anca çıkacak, o yüzden o pahalı. Genel olarak satışların yükselmesi için havaların düzelmesini bekliyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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