Eskişehir'de Sifon Limonata ve Portakal Suyuna Yoğun İlgi

Eskişehir'e özgü lezzetlerden birisi olan sifon limonata ve portakal suyu, hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber yoğun ilgi gördü.

Eskişehir'in yerel lezzetlerinden olan sifon limonata; limon, portakal ve şeker karışımına gazlı su eklenmesiyle elde ediliyor. Sifon limonata özgün lezzetiyle vatandaşın yoğun talebiyle karşı karşıya kalırken taze sıkma portakal suyu da en çok tercih edilen meyve suyu oldu.

Sifon limonata tezgahı işleten Semra Satır, "Vatandaşlar portakal suyunu ve limonatayı çok tercih ediyorlar. Havalar çok sıcak olduğu için belirli saatlerde satışlarımız çok yoğun oluyor. Sifon limonata farkını ortaya koyuyor ve günde 400 ila 500 bardak satıyoruz. Fiyatlarımız herkese hitap ediyor. Sifon limonata fiyatımız orta boy bardakta 20 lira büyük boyda ise 25 lira. Küçük boy portakal suyumuz da 30 lirayken büyük boy 40 lira oluyor"dedi. - ESKİŞEHİR