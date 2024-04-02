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Eskişehir'de Sifon Limonata Sezonu Başladı

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Eskişehir'e özgü lezzetlerden birisi olan sifon limonata, hava sıcaklıklarının artmasıyla tezgahlarda yerini aldı.

Eskişehir'in yerel lezzetlerinden sifon limonatanın sezonu bu hafta itibariyle başladı. Kış aylarında satılmayan sifon limonata, hava sıcaklıklarının artmasıyla tezgahlarda yerini aldı. Limon, portakal ve şeker karışımına gazlı su eklenmesiyle elde edilen sifon limonata, bir anda ısınan şu günlerde vatandaşın yoğun talebiyle karşı karşıya kaldı.

"Bayramdan sonra yoğunluğun artmasını bekliyoruz"

Eskişehir'de uzun yıllardır sifon limonata tezgahı işleten Abdullah Satır, Ramazan Bayramı sonrasında yoğunluğun artmasını beklediklerini belirterek, "Cumartesi günü sifon limonata satışına başladık. Kış aylarında portakal ve nar suyu satarken bile çok fazla kişi sifon limonata soruyordu. Eskişehir halkı sifon limonatayı seviyor. Ramazan Ayı'nın bitmesiyle bayramın ardından taleplerin daha da artacağını düşünüyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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