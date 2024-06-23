Eskişehir'de Sifon Limonata Bayram Tatilinde Yoğun İlgi Gördü

Eskişehir'e özgü lezzetlerden olan sifon limonata, 9 günlük bayram tatilinde kente gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun talebiyle karşılaştı.

Eskişehir'in yerel lezzeti ve vatandaşların vazgeçilmezi olan sifon limonata, 9 günlük bayram tatilinde yoğun ilgi gördü. Limon, portakal ve şeker karışımına gazlı su eklenmesiyle elde edilen sifon limonata özgün lezzetiyle vatandaşın yoğun talebiyle karşı karşıya kaldı.

Eskişehirlilerin yanı sıra kente gelen yerli ve yabancı turistler de sifon limonataya ilgi gösterdi. Sifon limonata tezgahı işleten Abdullah Satır, satışlardan memnun olduğunu belirterek, "Havaların ısınmasıyla birlikte insanlar serinlemek için sifon limonataya yöneliyor. Bizim sezonumuz başladı. Buraya özgü bir lezzet olduğu için turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle bayramda yoğun ilgiyle karşılaştık. Bugün bayram tatilinin son günü olduğu için insanlar dönüş yolunda, şu an durgunluk mevcut. Sifon limonatanın farkı karışımının 40 ila 45 sene öncesine dayanmasıdır. Gazozunu da kendimiz yaptığımız için daha lezzetli ve doğal bir içeriğe sahip. Öğlen ve akşam saatlerinde satışlarda hareketlilik oluyor" dedi. - ESKİŞEHİR