Eskişehir'de Sıcaklar Pazarda Satışları Düşürdü

Eskişehir'de Sıcaklar Pazarda Satışları Düşürdü
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Eskişehir’de yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte, pazarlarda ev yapımı salça, tarhana ve bitki çaylarına olan ilginin azaldığı bildirildi. El yapımı ürünler satan Aylin Karakeçi, kışın yoğun ilgi gören ürünlerin yazın daha az tercih edildiğini ifade etti.

Eskişehir'de sıcakların artmasıyla birlikte pazarlarda ev yapımı salça, tarhana, baharat ve bitki çaylarına olan ilgi azaldı.

Eskişehir Yenibağlar Mahallesi'nde kurulan pazar, yaz sıcaklarının etkisiyle daha sakin günler geçiriyor. Öğle sıcaklığında meyve ve sebze satışlarının az olduğu görülürken, tezgahlarda yer alan ev yapımı salçalar, tarhanalar, baharatlar ve bitki çayları da bu sıcaktan etkileniyor.

Pazarda el yapımı ürünler satan Aylin Karakeçi, kış aylarında yoğun ilgi gören birçok ürünün yazın daha az tercih edildiğini, bazı bitki çaylarının ise mevsime bağlı olarak öne çıktığını belirtti. Karakeçi, tarhana, salça, erişte gibi gıdaları kendi imkanlarıyla hazırladığını ifade etti. Bazı yöresel ürünlerin de Maraş ve Hatay gibi illerden geldiğini belirten Karakeçi, baharatların bir kısmını da yine el yapımı olarak dışarıdan temin ettiğini söyledi.

"Yeşil çay ve hibiscus gibi serinletici çaylar daha çok tercih ediliyor"

Aylin Karakeçi, "Kışın zencefil, zerdaçal, ıhlamur gibi ürünler ilgi görüyordu. Fakat yazın bunlara talep düşüyor. Yeşil çay ve hibiscus gibi serinletici çaylar daha çok tercih ediliyor" dedi.

Satışların sıcaklarla birlikte azaldığını anlatan Karakeçi, sabah saatlerinde biraz hareket olsa da öğleden sonra pazarın oldukça sakin geçtiğini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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