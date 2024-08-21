Eskişehir'de Sıcak Havaların Etkisi: Vatandaşlar Beyaz Ayakkabıları Tercih Ediyor

Eskişehir'de sıcak havalar nedeniyle ayakkabı renklerinde değişiklik gösteren tercihlerle ilgili konuşan esnaf, vatandaşların güneşten yanmamak için en çok beyaz renkli ürünleri satın aldığını söyledi.

Yaz mevsimi nedeniyle birçok kentte olduğu gibi Eskişehir'de de sıcak havalar etkisini sürdürüyor. Sıcaklık özellikle öğle saatlerinde etkisini daha da arttırırken, koyu renkli ürünlerin güneş ışığını daha fazla çekmesi nedeniyle vatandaşlar açık renkli ayakkabıları satın alıyor. Ayakkabı renklerindeki tercihlerin mevsimlere göre değişiklik gösterdiğini belirten ayakkabıcı esnafı da, müşterilerin bunaltıcı sıcaklarda güneşten yanmamak için en çok beyaz renkli ayakkabıları tercih ettiğini dile getirdi. Ancak açık renkli ürünlerin çabuk solduğuna da vurgu yapan esnaf, vatandaşların uzun ömürlü kullanım için ayakkabı bakımına önem göstermeleri gerektiğine ayrıca dikkat çekti.

"Koyu renk güneşi daha çok çektiğinden açık renkler tercih ediliyor"

Konuyla ilgili konuşan Ayakkabıcılar Odası'nın eski Başkanı esnaf Nejat Madenoğlu, "Yaz ayakkabıları genellikle deri olmuyor. Bez, süet, antilop ve suni derilerden oluşuyor. Bunların bakımları da deri ayakkabılara göre zor. Açık renk ayakkabılar için bakım daha çok tercih ediliyor. Çünkü açık renklerde güneş ve sıcak nedeniyle solmalar oluyor ve bakımı güçleşiyor. Açık kahve, lacivert ve siyaha yakın tonların bakımları daha güzel oluyor. Yazın giyilecek ayakkabı kösele değildir. Plastik, yumuşak ve geniş tabanlı, üstü hava alabilen, iç astarları düzgün ve ortopedik ayakkabılar sıcak havalarda daha fazla tercih edilmeli. Ayak yapısına göre yumuşak tutan ve ortopedik rahatsızlıklara göre destekleri bulunan iç astarlar da kullanılırsa yaz dönemi daha rahat geçirilir. Açık renklerden beyaz en çok kullanılanı. Beyaz deride leke aldığın zaman örtmesi çok zor. Ancak siyah ve kahverengini kapatmak mümkün. Renkten netice alamadığımız ayakkabılarda da renklerini değiştirme imkanımız var. Onların boyalarını satıyoruz. Vatandaş kendisi ya da usta boyacılarla çalışarak bunu yapabilir. Ayakkabılarda olduğu gibi kıyafetlerde de açık renk yaz geldi diye daha bir tercih ediliyor. Koyu renk güneşi daha çok çektiğinden açık renkler tercih ediliyor" dedi. - ESKİŞEHİR