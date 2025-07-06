Eskişehir'de Sıcak Havalarda Telefon Batarya Arızaları Artıyor

Eskişehir'de sıcaklıkların artmasıyla beraber vatandaşlar bataryalarının bozulması nedeniyle telefoncuların yolunu tutuyor.

Hava sıcaklıklarının yükselmesi sebebiyle vatandaşların telefon bataryalarında arızalar çıkmaya başladı. Bu sebeple telefonlarını tamir ettirmek isteyen vatandaşlar tamircilerin yolunu tuttu. Eskişehir'de telefon tamirciliği yapan Mehmet Mahsun Kurşun, çıkan bu arızaların en büyük sebebinin telefonları şarjda kullanmak olduğunu belirtti. Ayrıca telefon tamircisi Kurşun, telefonların ısındıktan sonra bir süre soğumasını beklemenin de batarya sağlığı için olumlu olduğunu aktardı.

"Masraflar 300 liradan başlıyor 2 bin liraya kadar çıkıyor"

Yaz aylarında vatandaşların kendilerine en çok batarya şişmesi şikayeti ile geldiğini anlatan Mehmet Mahsun Kurşun, "Vatandaşlar telefonlarını şarjda kullanmayacaklar. Ayrıca telefonları fazla ısındığı durumda o an telefonu kullanmayı bırakıp soğumasını beklemeleri gerekiyor. Bu sıcakta telefonlarını şarjda kullanmamaları cihazların pil sağlıkları için daha iyi olur. Yaz aylarının gelmesiyle beraber vatandaşların en çok bize geldiği şikayet batarya şişmesi oluyor. Batarya değişimlerinin en düşük fiyatı 300 liradan başlıyor 2 bin liraya kadar çıkıyor. Eğer vatandaşlar şarjda kullanmazlarsa telefonlarını bu masraflar ile karşılaşmazlar" dedi.

"Basit şeyler gibi gelebilir ama cihaza çok fazla koruma sağlıyorlar"

Ayrıca telefonlarını korumak isteyen vatandaşlar ekran koruyucusu ve kılıf kullanmalarını söyleten telefon tamircisi Kurşun, "Hızlı şarj konusunda gelen vatandaşlarda oluyor burada da sorun soketten dolayı kaynaklanıyor. ya toz tutmuş oluyor soket ya da soketin olduğu kısımda arza oluşmuş oluyor. Toz biriktiği durumlarda ufak maliyetler ile temizleyip cihazı verebiliyoruz ama elektronik bir arza olduysa o zaman soketi direkt olarak değiştirmemiz gerekiyor. Son olarak ise şunu demek istiyorum vatandaşlar telefon kullanırken ekran koruyucusu ve kılıf kullanmaya özen göstersinler. Basit şeyler gibi gelebilir ama cihaza çok fazla koruma sağlıyorlar" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR