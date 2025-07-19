Eskişehir'de Sıcak Havada Çibörek Üretimi Devam Ediyor

Eskişehir'de yaz sıcaklarına rağmen çibörek üretimine devam eden Necati Aslan, sıcak havalarda çalışmanın zor olduğunu, ancak dışarıdan gelen misafirlerin ilgisinin kendilerine moral olduğunu söylüyor.

Eskişehir'de çibörek satışı yapan Necati Aslan, yazın kavurucu sıcaklarında çalışmanın zor olduğunu anlattı. Geçimini bu işten sağladığını belirten Aslan, "Sıcak havalarda çalışmak zor ama tek çaremiz bu. Klima sayesinde biraz serinliyoruz ama dışarısı 38 dereceyse içeride ki ocak sıcaklığıyla birlikte bu sıcaklık 45 dereceye kadar çıkıyor. Ocağın başında sıcakla mücadele etmek kolay değil" dedi.

"Çibörek konusunda seçici olsunlar ve ustasından yesinler"

Eskişehir'in Tatar kültürünü yaşatan yerlerden biri olduğunu söyleyen Aslan, "Dışarıdan gelen misafirlerimizin çiböreğe ilgisi oldukça fazla oluyor. Bu ilgi bizi mutlu ediyor, moral veriyor" dedi. Çibörek yöresel bir lezzet olduğu için müthiş derecede tercih ediliyor. Ancak çibörek her yerde yenmemeli. Bu işin ustalığını yapanlar gerçek çibörek yapanlardır ve o kaliteyi yakalamak kolay değildir. Eskişehir halkı ve dışarıdan gelen misafirlerimiz, çibörek konusunda seçici olsunlar ve ustasından yesinler" diyerek sözlerini tamamladı. - ESKİŞEHİR