Eskişehir'de Sevimli Kedi İçin Sıcak Yuva Arayışı

Eskişehir'de terk edildiği düşünülen sevimli kediye yaklaşık 1 haftadır göz kulak esnaf sıcak bir yuva arayışı içerisine girerken, hayvanın barınması için konulan karton kutunun ortadan kaldırılması tepkiye yol açtı.

Odunpazarı İlçesi Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi ile Yalbı Sokak kesişiminde terk edildiği düşünülen bir kediye esnaf bakmaya başladı. Yaklaşık 1 haftadır bölgede bulunan kediyi esnaf çeşitli gıdalarla beslemeye gayret ederken, süt dışında hiçbir şey tüketmeyen hayvanın her geçen gün zayıfladığı görüldü. Dışarıda yaşamaya alışkın olmadığını tahmin edilen uysal kedi için özellikle kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle endişelenen esnaf, onun için sıcak bir yuva aradığını açıkladı. Talihsiz hayvanın kalması amacıyla bir dükkanın köşesine yerleştirilen kutunun bilinmeyen kişiler tarafından ortadan kaldırılması ise büyük tepkiye neden oldu.

"Belli ki kendisi yaşamayı, ihtiyaçlarını nasıl gidereceğini bilmiyor"

Sevimli kedi için sıcak bir yuva aradıklarını açıklayan simitçi Elvan Dönmez, "Bu kedi hemen hemen bir haftadır buralarda peydah oldu. Belli ki ev kedisi. Çok uysal ve sadece kendini sevdirmek istiyor. Devamlı önümüze yatıyor. Yetişkin bir kedi. Esnafça sahiplenmeye çalıştık. Ben tavuk ciğeri aldım, verdim. Hayvan yemedi. Kuru mama verdik, yemedi. Sadece süt içiyor. Sütün ona çok zararlı olduğunu biliyoruz. İçimiz sızlayarak veriyoruz ancak tek yediği besin o. Biraz su içiyor. Ona ne yedirebileceğimizi bilmiyoruz. Belli ki bunu dışarıya bırakan insan başka bir şey veriyormuş. Ancak biz bunu bilmediğimizden hayvanı besleyemiyoruz. Çok zayıf kaldı. Güzel bir hayvan ama dışarıda çok kirlendi. Belli ki kendisi yaşamayı, ihtiyaçlarını nasıl gidereceğini bilmiyor. Biz elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz ama önümüz kış. Bu hayvan kışı dışarıda geçiremez. O yüzden mümkünse sahiplenecek bir insan arıyoruz. İnsan evladı gibi bakacak birini bekliyoruz. Bugün alıp yarın dışarı bırakacak bir insan istemiyoruz" dedi.

"Lütfen şu kedilerin yuvalarına dokunmasınlar"

Kedinin kalması için konulan kartonun ortadan kaldırılmasıyla ilgili de konuşan Dönmez, "Ben bir karton buldum. Kartonun içine evden havlu getirmiştim. İçine havlu koymuştum ancak kartonu alıp götürmüşler. Lütfen şu kedilerin yuvalarına dokunmasınlar. Başka bir karton buldum, getirdim. Ancak bu sefer de kutu küçük geldi. Kıyamam, açıkta kaldı bu hayvan. İçim sızlıyor. Ona bir yuva şart. Mümkün değil, dışarıda yaşayamaz. Ev kedisi olduğu bariz belli, şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR