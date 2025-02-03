Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık yüzde 42,12 oldu

Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz

Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin kararıyla ilgili yeni gelişme
Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı belli oldu

Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti
Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı 'kırmızı kod' ile acil durum ilan edildi

Yanı başımızdaki 400 depremin ardından yanardağ alarmı verildi

Eskişehir'de Sevgililer Günü İçin Oyuncak Ayı Buketleri Popüler Oluyor

Eskişehir'de Sevgililer Günü İçin Oyuncak Ayı Buketleri Popüler Oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de çiçekçi Neslihan Kaplan, Sevgililer Günü yaklaşırken oyuncak ayı buketlerinin popüler hale geldiğini belirtti. Alternatif bir hediye seçeneği olarak dikkat çeken bu buketler özellikle gençler arasında ilgi görüyor.

Eskişehir'de sevgililer günü yaklaştıkça farklı hediyelerin talep edildiğini ifade eden Neslihan Kaplan, "Oyuncak ayı" buketlerinin son dönemlerde çok popüler olduğunu ve alternatif bir hediye olarak sıkça tercih edildiğini aktardı.

Odunpazarı Mahallesi Süleyman Çakır Caddesi'nde çiçekçilik ile uğraşan Neslihan Kaplan, birkaç küçük oyuncak ayıdan oluşan buket tasarımlarının son zamanlarda ortaya çıktığını ve popülerliğinin artmasıyla beraber sıklıkla tercih edildiğini belirtti. Farklı ve sevimli görüntüsüyle dikkat çeken oyuncak ayı buketlerinin ilginç bir hediye tercihi olarak görüldüğünü söyleyen Kaplan, buketlerin özellikle gençler arasında popüler olduğunu dile getirdi. Kaplan, özel günlerde çiçek almak için dükkana gelen vatandaşların oyuncak ayı buketini gördüklerinde çok beğendiğini ifade ederek, "Tabii herkes normal çiçeklerden almaya devam ediyor ama gelenler mutlaka buna da bir bakıp soruyor. Üzerinde birkaç tane küçük oyuncak ayı var, bu şekilde çok sevimli görünüyor. Genellikle Sevgililer Günü'nde çiftler birbirlerine hediye olarak pelüş oyuncak ayı alıyor, sonra bir de çiçek alıyor. Bence bu biraz ikisinin birden yerine geçen bir seçenek oldu, hem de görüntü olarak insanı şaşırtıyor, gören herkesin hoşuna gidiyor" dedi. Kaplan, 14 Şubat öncesi alternatif ve güzel bir hediye fiyatı olabilecek ayı buketlerinin fiyatlarının ise ortalama 750 lira ile bin 250 lira arasında değiştiğini söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı!
img

Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil
img

Ekspertizi bile şaşırtan kilometre oyunu: Şok içerisindeyim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene avukatlarından dikkat çeken talimat
İkinci elde ekspertizi bile şaşırtan kilometre oyunu: Şok içerisindeyim

Ekspertizi bile şaşırtan kilometre oyunu: Şok içerisindeyim
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Yine kabusu yaşadı! Sezona fırtına gibi başlayan Kerem'in şanssızlığı bitmiyor

Dünkü maçta kabusu yaşadı
En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.