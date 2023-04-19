Eskişehir'de sergilenen Togg vatandaşların ilgi odağı oldu

Türkiye'nin yerli otomobili Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ( Togg ), Eskişehir'de bir alışveriş merkezinde kullanıcılarıyla buluştu.

Türkiye'de üretilen elektrikli otomobil Togg, Türkiye'nin pek çok noktasında görücüye çıkıyor. Eskişehir'de Espark Alışveriş Merkezi'nin önünde sergilenen Togg T10X model araç vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Togg'u yakından gören vatandaşlar bolca fotoğraf çektirerek, aracın içini inceleme fırsatı buldu. Herkesin ilgi odağı olan Togg'un yaklaşık 30 gün Espark AVM önünde olacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR