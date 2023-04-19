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Eskişehir'de sergilenen Togg vatandaşların ilgi odağı oldu

Eskişehir'de sergilenen Togg vatandaşların ilgi odağı oldu

Yerel Haberler

Türkiye'nin yerli otomobili Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Eskişehir'de bir alışveriş merkezinde kullanıcılarıyla buluştu.

Türkiye'nin yerli otomobili Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ( Togg ), Eskişehir'de bir alışveriş merkezinde kullanıcılarıyla buluştu.

Türkiye'de üretilen elektrikli otomobil Togg, Türkiye'nin pek çok noktasında görücüye çıkıyor. Eskişehir'de Espark Alışveriş Merkezi'nin önünde sergilenen Togg T10X model araç vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Togg'u yakından gören vatandaşlar bolca fotoğraf çektirerek, aracın içini inceleme fırsatı buldu. Herkesin ilgi odağı olan Togg'un yaklaşık 30 gün Espark AVM önünde olacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Türkiye Espark TOGG Yerel Haberler

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