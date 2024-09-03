Eskişehir'de Serbest Veterinerlere Eğitim Toplantısı Düzenlendi

Eskişehir'de il genelinde faaliyet gösteren serbest veterinerler hekimlerine yönelik düzenlenen eğitim toplantısında çeşitli konularla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelleri tarafından il genelinde faaliyet gösteren serbest veteriner hekimlere eğitim toplantısı düzenlendi. Söz konusu toplantıda 2024 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi, E-Reçete, İTS ve ATS, Petvet ve yolcu beraberi yurtdışı hayvan nakilleri hakkında bilgi verildi. Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler tarafından belirtilen konularda sunum gerçekleştirilmesinin ardından soru cevap bölümüyle eğitim toplantısı sonlandırıldı. - ESKİŞEHİR