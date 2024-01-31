Eskişehir'de Semt Pazarlarında Mantar Satışları Artıyor

Eskişehir'de semt pazarlarında tezgahlarda yerini alan çeşit çeşit mantarlar, vatandaştan yoğun talep görüyor.

Kış aylarında en çok tüketilen sebzelerden birisi olan mantar satışlarının gün geçtikçe daha yükseldiği belirtildi. Kış aylarına girilmesinin ardından tezgahlardaki yerini almaya başlayan kışlık sebze, vatandaştan yoğun talep görüyor. İzmit, İstanbul, Bolu ve Antalya'dan geldiği aktarılan çeşit çeşit mantarların kilosu 50 liradan 100 liraya kadar satılıyor. Vatandaşların en çok ekonomik olan normal mantarı tercih ettiğini dile getiren esnaf, satışlardan memnun olduğunu belirtiyor.

"Yoğunluk var, bunun ilerleyen günlerde artmasını bekliyoruz"

Eskişehir'de pazarda mantar satan esnaf, "Mantarlarımız İzmit, Bolu, İstanbul ve Antalya tarafından geliyor. Ama genelde daha çok İzmit, Bolu ve İstanbul'dan geliyor. Çünkü Eskişehir' daha yakın şehirler olduğu için. Allah'a şükür satışlarımız çok iyi. Mantar fiyatları 50-80 ve 100 TL civarlarında değişiklik gösteriyor. Kış aylarına girilmesiyle tezgahlardaki yerini almaya başladı. Yoğunluk var, bunun ilerleyen günlerde daha da artmasını bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR