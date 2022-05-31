Eskişehir'de Şehrin Evsel Atıkları Enerjiye Dönüştü - Haberler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisleri, kentin evsel atıklarını enerjiye dönüştürerek 95 bin hanenin kullanımına denk gelen elektrik üretimi yapmayı başardı. Elektrik üretimi sırasında açığa çıkan ısı ile de tesiste bulunan seralarda yüzbinlerce bitki yetiştirildi.

Seyitgazi yolu üzerinde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisleri, çevreci yapısının yanı sıra enerji maliyetlerinin çok büyük artış gösterdiği bugünlerde elektrik üretimine devam ediyor. Tesislerde, 2021 yılında 200.000 tonun üzerinde evsel atığın bertarafı ve yaklaşık 3.000 ton ambalaj atığı da mekanik ayrıştırma yoluyla ayrıştırılarak enerjiye dönüştürüldü. 2022 yılının ilk 5 ayında da yoğun şekilde çalışan tesiste evsel atıklar ayrıştırılarak bir yandan elektrik üretimi bir yandan da bitki yetiştirme çalışmaları sürdürülüyor.

"2022 YILINDA MAYIS AYINA KADAR 80.000 TONUN ÜZERİNDE EVSEL ATIĞIN BERTARAFI SAĞLANMIŞTIR"

Yapılan çalışmaları değerlendiren Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı yetkilileri, "2017 yılında hizmete açtığımız Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisinde, 2022 yılında mayıs ayına kadar 80.000 tonun üzerinde evsel atığın bertarafı sağlanmıştır. Tesisimizde yaklaşık 1.000 ton ambalaj atığını da mekanik ayrıştırma yoluyla ayrıştırdık. Organik atıklardan da 95.000 hanenin elektrik ihtiyacına karşılık gelen 18.038.000 KWh enerji üretimi sağlanmıştır. Tesisteki 2000 m2'lik seramızda iç ve dış mekan türleri, tropik bitkiler, palmiye ve zakkum gibi caddelerimizi süsleyecek tropik ağaçlar, bayramlarda dağıtılan sardunya, kadife, bodrum papatyası gibi mevsimlik çiçekler, özel günlerde dağıtılan sukulent, kaktüs, kurdele ve aloevera gibi türler yetiştirilmektedir. Ayrıca, küçük üreticileri desteklemek için lavanta, biberiye gibi aromatik bitki üretimi de gerçekleştirilmektedir. Yılda ortalama 100.000 adet çelikleme usulü üretim yapılmaktadır" dediler.

"EĞER YAŞANAMAZ BİR ÇEVRE, NEFES ALINAMAYACAK BİR HAVA, EKEMEYECEK BİR TOPRAK VE İÇEMEYECEK BİR SUYUNUZ VARSA GERİSİNİN BİR DEĞERİ OLMAYACAKTIR"

Çevreci tesisin örnek bir proje olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise, "Geçmişte düzensiz depolama olarak kullanılan alanın, insana, çevreye ve tüm canlılara verdiği zararı Eskişehirliler çok yakından bilirler. Bugün ise, 2010 yılında hizmete alınan Düzenli Depolama Tesisimiz ile 2017'de yapımı tamamlanan Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesislerimiz sayesinde, kötü görüntüler ortadan kalktığı gibi çevre sağlığı korunarak hem elektrik üretiliyor hem de buradaki seralarda bitkiler yetiştiriliyor. Bu gibi tesisler her zaman örnek alınmalı, enerji için ülkemizde çevreye ve insan sağlığına büyük zararı olan kömürlü termik santraller başta olmak üzere zarar veren projeler yerine, bu gibi çevre dostu tesisler yapılmalıdır. Eğer yaşanamaz bir çevre, nefes alınamayacak bir hava, ekemeyecek bir toprak ve içemeyecek bir suyunuz varsa gerisinin bir değeri olmayacaktır. Çevreyi koruyan, çevreci projelerimizle, çalışmalarımızı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam ettirmekte kararlıyız" diye konuştu.

Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisleri'nde evsel atıkların enerjiye dönüştürülmesi esnasında elde edilen ısı, aynı zamanda üretim tesisinin ısıtılmasında da kullanıyor.

ANKA / Yerel