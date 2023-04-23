Eskişehir'de şehit aileleri unutulmadı

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de şehit aileleri için akşam yemeği düzenlendi ve şehitler için dualar edildi.

Şehit aileleri için düzenlenen akşam yemeğine, Şehit Aileleri Derneği üyeleri, Eskişehir Kızılelma Derneği yöneticileri katıldılar. Program öncesinde şehitlerin ruhu için Eskişehir Türk Diyanet Vakıf-Sen Başkanı Hüseyin Poyraz tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Akşam yemeği sonrası Eskişehir Kızıl Elma Tutan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan dernek binasında yaptığı konuşmasında, "Şehit ailelerini burada ağırlamaktan onur ve gurur ve şeref duyuyoruz. Sizler, bizim onur konuğumuzsunuz. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Türk milletinin her daim size minnet borcu vardır. Kiminiz evladınızı, kiminiz eşinizi, kiminiz kardeşinizi, kiminiz torununuzu bu vatan toprakları için şehit verdiniz. Onlar her daim bizlerin kalbindedir. Şükürler olsun ki ekmeğimizi, soframızı gönülden ve isteyerek sizlerle paylaştık" dedi. - ESKİŞEHİR